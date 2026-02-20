Јаневска: Прифатливи се аргументирани забелешки за законот за високо образование, нема да се занимаваме со оние што се под нивото на академска дискусија

На Факултетот за информатички и комуникациски технологии во Битола попладнево се одржува јавна дебата за предлог-законот за високото образование заедно со наставно-научниот кадар од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и од Универзитетот „Св. апостол Павле“ – Охрид.

Министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска на прес-конференција рече дека е задоволна од првата јавна расправа на државните универзитети, која завчера се одржа на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје зашто професорите, рече, слободно дискутираа членови од законот.

Имаше конструктивни предлози и сите што беа конструктивни ќе бидат прифатени. Има и технички грешки во законот, затоа се јавните расправи, тие ќе бидат исправени. Остануваат неколку члена за дискусија, кои понатаму ќе се дискутираат. Законот ќе биде поставен на ЕНЕР до последниот, 30-ти ден, потоа во неколку дена ќе ги направиме сите добиени забелешки за кои работната група смета дека се прифатливи, ќе остане на ЕНЕР уште неколку дена за да ги видат забелешките што се прифатени и потоа оди во владина процедура“, рече Јаневска.

Таа додава дека сепак, ќе се разгледуваат само аргументирани и издржани забелешки и нема да се прифаќаат тие што се под нивото на академска дискусија, какво што било прашањето на еден универзитетски професор.

Се случи еден професор на еден универзитет да праша зошто би бил потребен критериумот присуство на меѓународни конгреси, симпозиуми и други манифестации и праша кое би било фајдето на студентот ако професорот оди на вакви меѓународни собири. Мислам дека академското ниво треба да биде многу повисоко за да можеме да поставуваме вакви прашања. Ова прашаење не може да биде тема на дискусија во академската заедница и со ваквите прашања законот и дискусијата на министерот и на работната група во иднина нема да се занимава. Затоа што прашањето дали науката и образованието ќе имаат корист од вмрежувањето со странски универзитети, со странски професори, кои се на високо ниво, не е тема на дискусија. Ќе ги дискутираме оние членови на законот што тие сметаат дека се проблематични за нив и на нив можеме да се приспособуваме. Јавната расправа е уште отворена и затоа и се прави – за да ги слушнеме сите аргументирани забелешки“, истакна Јаневска.

Министерката нагласи дека предложениот закон е прогресивен зашто ќе обезбеди поткренување на квалитетот на високото образование во државата.