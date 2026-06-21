Филипче: Странските инвестиции паднаа за две третини, европскиот пат е целосно заглавен

Претседателот на СДСМ енко Филипче оцени дека по две години власт на Христијан Мицкоски, целосно пропаднале клучните економски ветувања со кои ВМРО ја доби довербата од граѓаните, наведува СДСМ.

Тој нагласи дека еден од најсилните показатели за економскиот неуспех е драматичниот пад на странските инвестиции.

-Наместо зголемување на странските инвестиции, тука да гледаме нови фабрики, отворање на работни места, како што премиерот ветуваше, странските инвестиции се намалени за скоро две третини, истакна Филипче.

Филипче посочи дека Владата потфрлила и во контролата на инфлацијата.

-Инфлацијата од 4,8 отсто е скоро дупло поголема од тоа што го предвидува и го ветува во нивната предизборна платформа. Храната е скапа, на годишно ниво поскапувањето е околу 10 проценти, нагласи Филипче.

Тој оцени дека по две години власт нема ниту нов развоен циклус, ниту реални економски резултати, туку растечки долгови, намалени инвестиции и се потежок живот за граѓаните.

– ВМРО ветуваше европска иднина, а за две години донесе изолација, нагласи Филипче и додаде дека по две години од Влада на ВМРО, наместо напредок во евроинтеграциите и реформи, државата е заглавена, а европскиот пат е целосно блокиран.

-Што ветуваа за европската иднина на земјата? Цитирам: Максимални напори за остварување реален видлив напредок во евроинтеграциските процеси и полноправно членство во Европска Унија. Дијаметрално спротивно на сегашните изјави на премиерот. Понатаму, одложена примена на уставните измени ,брзо и квалитетно исполнување на реформските процеси и целосно прилагодување кон европското законодавство. Ништо од ова не исполнија“, рече Филипче.

Посочи дека реалноста денес е спротивна на сè што ветуваше ВМРО, затоа што нема реформи, а законите што се носат не се во согласност со европските стандарди.

-Нема никакви реформи, има закони кои се носат во Собранието, кои не се по препораките на Европската Унија и Европа ги враќа назад, рече Филипче и додаде дека со ваквите политики Владата ја оттурнува државата од европската перспектива и ја води во сè подлабока изолација.

-Европскиот пат е целосно заглавен. Христијан Мицкоски ја води земјата во изолација, додека регионот оди напред, рече Филипче.