Филипче: СДСМ на конгрес во јуни ќе презентира нова партиска програма

Претседателот на СДСМ Венко Филипче вели дека партијата се консолидирала и веќе ја креира новата партиска програма.

Во процес сме на комуникација со членството кој ќе заврши на почетокот или средината на јуни со уште еден програмски конгрес на кој ќе ја презентираме партиската програма – најави Филипче, во гостување на ТВ Канал 5.

Прашан зошто не оди на лидерска средба рече дека СДСМ и „натаму се конструктивна но не и контролирана опозиција“.

Демократијата не смее да се минира и злоупотребува. Тука сме за дијалог за стратешки правци и теми. Една од најсерозните работи е минималната плата за која дадовме предлог во Собранието, рече Филипче, повторувајќи дека има ставки од Буџетот од кои, според него, може да се скратат пари за да се овозможи исполнување на барањето за зголемување на минималната плата.

За тврдењата на ВМРО-ДПМНЕ за спрега на СДСМ со раководството на ССМ рече дека претседателот на ССМ Слободан Трендафилов „го сретнал еднаш пред година и половина и оти немаат никаква комуникација и координација“.

Во коментар на случајот со запланета на марихуана и меѓусебите обвинувања со власта Филипче рече дека додека бил министер за здравство не потпишал измени на Правилникот за одгледување на канабис за медицински цели. Истакна дека „власта мора да одговори на клучните прашања поврзани со случајот со запленетата дрога во Србија, а која потекнува од Македонија“. Филипче посочи дека институциите не смеат да молчат кога станува збор за сериозен скандал од вакви размери.

Тој праша зошто власта чекала, како што рече, „ваков скандал да биде иницијатива за да се направи проверка“. – Повторно е проблемот во власта која не си ја вршела добро работата две години да ги исконтролира како што треба производителите, рече Филипче.

Кога тој станал министер за здравство, рече дека веќе биле издадени неколку лиценци за канабис и неговата работа ја продолжил согласно позитивните законски прописи.

Прашан дали тој има потпишано никакви правилници во врска со канабисот, Филипче потенцира – ако сум потпишал, ВМРО-ДПМНЕ досега ќе ги извадеше во јавноста.

Бидете сигурен ако сум потпишал, ВМРО-ДПМНЕ досега ќе ги извадеше во јавноста. Така што, што е потпишано, зошто е тоа потпишано, тоа е адресата на која треба да се обратите и да прашате. Јас не сум производител на марихуана и не знам тоа е направено. Тој што го сменил правилникот, прашајте го зошто го направил тоа – рече тој.

Прашан дали тој се оградува од ова и упатува на поранешниот министер за здравство Фатмир Меџити, Филипче упати да го прашат него и оти не може да одговара за нечии туѓи дејствија.