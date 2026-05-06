06.05.2026
Алијанса на Таравари го охрабрува Мицкоски веднаш да свика предвремени парламентарни избори

Алијансата на Албанците на Арбен Таравари бара од премиерот Христијан Мицкоски веднаш да побара од Собранието да распише предвремени избори, велејќи дека за Албанците, изборите се единствениот спас од ВЛЕН.

„Алијансата за Албанците го поддржува и охрабрува премиерот на земјата што е можно поскоро да го свика Собранието за да свика предвремени парламентарни избори за да се овозможи олеснување и деблокада на процесот на европска интеграција на земјата, кој е заложник од оваа влада.“

„За Албанците, изборите се единствениот спас од немоќните претставници на Албанците ВЛЕН, кои сериозно ги издадоа очекувањата на Албанците. ВЛЕН ја презеде одговорноста за отстранување на балансерот и го замени со скандалозен закон за фер и соодветна застапеност, спречувајќи вистински реформи.“

