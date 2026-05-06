Алијанса на Таравари го охрабрува Мицкоски веднаш да свика предвремени парламентарни избори

Алијансата на Албанците на Арбен Таравари бара од премиерот Христијан Мицкоски веднаш да побара од Собранието да распише предвремени избори, велејќи дека за Албанците, изборите се единствениот спас од ВЛЕН.

„Алијансата за Албанците го поддржува и охрабрува премиерот на земјата што е можно поскоро да го свика Собранието за да свика предвремени парламентарни избори за да се овозможи олеснување и деблокада на процесот на европска интеграција на земјата, кој е заложник од оваа влада.“

„За Албанците, изборите се единствениот спас од немоќните претставници на Албанците ВЛЕН, кои сериозно ги издадоа очекувањата на Албанците. ВЛЕН ја презеде одговорноста за отстранување на балансерот и го замени со скандалозен закон за фер и соодветна застапеност, спречувајќи вистински реформи.“