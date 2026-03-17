Ако не па да го вратиме Васко Ковачевски на чело на РЕК Битола!







Еден Петар, кој да ти бил член на Извршниот одбор на СДСМ, познат само на домашните, вели дека македонските граѓани плаќале високи сметки за струја поради криминал во РЕК Битола. Ако не па да го вратиме Васко Ковачевски.

Замислете СДСМ зборува за криминал во РЕК Битола. Па нивиот кадар е во бегство токму за криминал во РЕК Битола вреден шет и пол милиони евра. Васкоо јави се од некоја плажа, исклучи им ја струјата на овие од СДСМ , џабе ја трошатм коментира авторот на ТВ Колумната „5 минути со Чавез“ која ќе биде емитувана утре.