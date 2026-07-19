50 000 литри вода секој ден – Владата интервенира во Гостивар

Во врска со состојбата со водоснабдувањето во Гостивар, Владата од првиот момент е во постојана координација со сите надлежни институции и внимателно го следи развојот на настаните – брифираат од Владата на Македонија.
Од таму додаваат дека покрај институционалниот одговор, постапувањето на надлежните органи и спроведувањето на сите неопходни контроли и анализи, Владата донела одлука интервентно да обезбеди од денес и во наредните неколку дена по 50.000 литри бесплатна вода дневно за пиење за граѓаните на Гостивар, со цел да се обезбедат основните потреби на населението додека траат мерките и препораките на надлежните институции.
Дистрибуцијата на водата ќе се реализира преку Службата за општи и заеднички работи на Владата преку следните пунктови:
Водостопанство – Гостивар, ул. ЈНА бр. 139
Градинка „Пролет“,
ул. Беличица бр. 47
СЕОУ – Гостивар (Средно економско училиште),
ул. Живко Брајковски бр. 39
ЈП Национални шуми – Подружница „Шар“ Гостивар,
ул. Браќа Ѓиноски бр. 165
АД ЕСМ – Подружница кај гаражите (питарница),
ул. Илинденска
Општа болница „Ферид Мурад“ – паркинг,
ул. Чеде Филиповски бр. 29
Територијална противпожарна единица – Гостивар,
ул. Беличица бр. 35
Истовремено, сите надлежни институции продолжуваат со интензивните контроли, анализи и истражни дејствија за утврдување на причините за настанатата состојба. Очекуваме целосно расчистување на случајот, а секој што ќе има утврдена одговорност ќе сноси одговорност согласно закон – додаваат од Влада.
Од таму упатија апел граѓаните да ги почитуваат препораките на надлежните институции и информациите да ги следат исклучиво преку официјалните канали, со цел навремено и точно информирање.
Приоритет на Владата останува заштитата на здравјето на граѓаните, брзата институционална реакција и целосното надминување на состојбата. Владата ќе продолжи да презема сè што е потребно за обезбедување поддршка на граѓаните сè до нормализирање на состојбата – велат од Влада.