50 000 литри вода секој ден – Владата интервенира во Гостивар



Во врска со состојбата со водоснабдувањето во Гостивар, Владата од првиот момент е во постојана координација со сите надлежни институции и внимателно го следи развојот на настаните – брифираат од Владата на Македонија.

Од таму додаваат дека покрај институционалниот одговор, постапувањето на надлежните органи и спроведувањето на сите неопходни контроли и анализи, Владата донела одлука интервентно да обезбеди од денес и во наредните неколку дена по 50.000 литри бесплатна вода дневно за пиење за граѓаните на Гостивар, со цел да се обезбедат основните потреби на населението додека траат мерките и препораките на надлежните институции.



Дистрибуцијата на водата ќе се реализира преку Службата за општи и заеднички работи на Владата преку следните пунктови:

Водостопанство – Гостивар, ул. ЈНА бр. 139

Градинка „Пролет“,

ул. Беличица бр. 47

СЕОУ – Гостивар (Средно економско училиште),

ул. Живко Брајковски бр. 39

ЈП Национални шуми – Подружница „Шар“ Гостивар,

ул. Браќа Ѓиноски бр. 165

АД ЕСМ – Подружница кај гаражите (питарница),

ул. Илинденска

Општа болница „Ферид Мурад“ – паркинг,

ул. Чеде Филиповски бр. 29

Територијална противпожарна единица – Гостивар,

ул. Беличица бр. 35

Истовремено, сите надлежни институции продолжуваат со интензивните контроли, анализи и истражни дејствија за утврдување на причините за настанатата состојба. Очекуваме целосно расчистување на случајот, а секој што ќе има утврдена одговорност ќе сноси одговорност согласно закон – додаваат од Влада.

Од таму упатија апел граѓаните да ги почитуваат препораките на надлежните институции и информациите да ги следат исклучиво преку официјалните канали, со цел навремено и точно информирање.