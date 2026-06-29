Замесување на сваќа и редење на сито, два обичаи кои првпат ќе бидат претставени на годинашната Галичка свадба

МИА

Галичката свадба ќе се одржи од 10 до 12 јули во Галичник, а годинашни младенци се Александар и Мартина. Најавени се и неколку новитети годинава, што за првпат ќе бидат претставени пред гостите кои ќе присуствуваат на манифестацијата што трае со години наназад и ги негува традицијата и обичаите со доста внимание.

Огнен Караѓозовски, претседател на месната заедница „Галичник“, рече дека повеќегодишното партнерство со Пивара е задоволство. Заедно го организираат настанот како што рече, што е многу важен за зачувување на традицијата, за продолжување на сите обичаи што се правеле и се прават.

-Особено ме радува што е голем интересот кај младите. Секоја година се зголемува интересот и кај посетителите. Е сега, наша задача е тоа да го сублимираме во еден викенд и да направиме што е можно подобра Галичка свадба и подобро претставување на Галичник – рече тој пред присутните.

Најави дека музичката група Дупер ќе одржи концерт во петокот на 10 јули, а веќе од сабота почнува Галичката свадба.

Галичката свадба на времето траела повеќе и од седум дена. Ние сето тоа го сублимираме во два дена обичаи и традиција. Оваа година, сакаме да промениме нешто, да додадеме нешто, ќе воведеме два нови обичаи коишто се правеле пред почетокот на Галичката свадба. Тоа е замесување на сваќата и редење на ситото. Тие се доста интересни, првпат ќе бидат претставени пред публиката – посочи Караѓозовски.

Зетот бил по потекло од Галичник и пред 35 години неговите родители биле зет и невеста, информираше тој.

И таа Галичка свадба е првата Галичка свадба којашто била реализирана со вистинска венчавка, каде што родителите на Александар биле венчавани – сподели тој.

Годинашниов зет, Александар Пендароски, се заблагодари на организаторите, изразувајќи задоволство од целокупните подготовки кои се во тек.

Галичката невеста, Мартина Михајлова, исто така, изрази задоволство од настаните што се во тек.