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29.06.2026
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Понеделник, 29 јуни 2026
Неделник

Ѓорѓиевски најави уредување на просторот кај МАНУ

Скопје

29.06.2026

СВП

МАНУ е една од најважните и највредните институции во Македонија, дом на науката, уметноста, знаењето и мислата што ја движи државата напред.

Заедно со претседателот на Македонската академија на науките и уметностите, академик Живко Попов, извршивме обиколка на просторот околу седиштето на оваа значајна институција.

Како Град Скопје, ќе дадеме поддршка во уредувањето на просторот, со цел овој дел да добие достоинствен, убав и репрезентативен изглед каков што ѝ прилега на институција од вакво национално значење.
Институциите што го чуваат знаењето, идентитетот и културната меморија на Македонија заслужуваат почит, грижа и вистинско внимание.

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