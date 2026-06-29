 Skip to main content
29.06.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 29 јуни 2026
Неделник

Тројца мотoрџии тешко повредени во три одделни судири вчера

Хроника

29.06.2026

архива

Тројца возачи на мотоцикл или мопед се повредени во текот на вчерашниот ден во три одделни сообраќајни несреќи низ Македонија.

Прво, утрото околу 08:40 часот во СВР Скопје е пријавено дека на регионален пат Скопје-Велес се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „фолксваген голф“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Г.С.(75) од Скопје и мопед „хамачи“ со скопски регистарски ознаки, управуван од Т.Т.(54) од Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил мотоциклистот, констатирани во Јавна здравствена установа „Св.Наум Охридски“ во Скопје. Извршен е увид од увидна екипа на СВР Скопје.

Во 14:35 часот во ОВР Гостивар е пријавено дека на регионалниот пат Гостивар-с.Вруток, во с.Здуње, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „опел“ со гостиварски регистарски ознаки, управувано од Б.Ј.(44) од Гостивар и мопед со гостиварски регистарски ознаки, управуван од М.Т.(26) од Гостивар. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил мотоциклистот, констатирани во Медицински центар во Гостивар. Извршен е увид од увидна екипа на ОВР Гостивар.

Во 17:25 часот во ОВР Ресен е пријавено дека на крстосница од ул.„Кочо Рацин“ и ул.„Христо Герасовски“ во Ресен се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „мерцедес“ со ресенски регистарски ознаки, управувано од Љ.Н.(22) од с.Дрмени, ресенско и мопед со ресенски регистарски ознаки, управуван од М.Т.(48) од Ресен. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил мотоциклистот, констатирани во Клиничка болница во Битола. Извршен е увид од увидна екипа на ОВР Ресен.

Поврзани вести

Хроника  | 26.05.2026
Две хаос сообраќајки со мотори
Хроника  | 11.11.2025
Расчистен случај со лажна сообраќајка во Битола уапсени двајца
Хроника  | 24.10.2025
Расчистени три измами со лажни сообраќајки во Битола, поднесена е кривична пријава