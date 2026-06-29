СДСМ ќе го блокирале Законот за Изборен законик

Три забелешки има претседателот на СДСМ Венко Филипче во однос на предложениот Изборен законик, во чија подготовка СДСМ се повлече од работната група, а денеска и официјално е поднесен во Собранието.

На прес-конференција попладнево Филипче рече дека имаат забелешки за, како што рече, сериозни точки „кои не се ниту европски, ниту демократски“ и најави дека СДСМ ќе го блокира донесувањето на законот во Собранието. Смета дека носењето на Изборниот законик е алиби на власта во исполнување на Rеформската агенда, а целта и е, рече, да воспостави контролиран систем на гласање на изборите.

Првата забелешка му е тоа што се предлага електронското гласање на дијаспората и гласовите на иселеници кои, рече, не знаеме каде се и без можност за проверка, ќе имаат иста вредност како гласањето во државава.

Тоа отвора ризик за масовно и неконтролирано гласање, исто како што беше во време на владите на Никола Груевски. Тоа е опасен систем кој отвора врата за изборна манипулација и кражба од страна на оваа власт и стартна предност на власта од неколку пратеници уште пред да почне гласањето, рече Филипче.

Според него, се уназадува и почитувањето на тајноста на гласањето зашто се дозволува и поинакво означување на ливчето, а не како досега само ако е заокружено бројчето пред името на кандидатот или партијата на гласачкото ливче. Како што рече, повторно се воведува контрола на изборниот процес.

Третата забелешка е во однос на предлогот приговорите на избирачкиот процес да се уважат само доколку влезат во записниците. Со тоа, според Филипче, се намалува можноста на Државната изборна комисија да го разгледува целокупниот изборен материјал.

Овие три забелешки не се ниту европски, ниту демократски. Изговор е дека власта сака да го донесе законот само за да ја реализира што повеќе реформската агенда. Тоа не е точно, тие сакаат да воспостават режим, сакаат да си отворат врата, можности и инструменти да го контролираат и злоупотребат изборниот процес.

Овој закон ние ќе го блокираме во Собрание зашто не смее да биде донесен. Затоа што граѓаните заслужуваат да имаат фер изборен процес, а не контролиран како во времето на Никола Груевски, рече Филипче.

Во однос на финансирањето, претседателот на СДСМ посочи дека немаат забелешка помалите партии да добијат повеќе пари и парите што ги делат власта и опозицијата, 45 – 45 проценти да се намали во корист на помалите партии.