За сите љубители на модерниот танц: „Ајде“ со младите и идни танчери на македонската танцова сцена за последен пат во Скопје

За сите љубители на модерниот танц, повелете на 14/3/2026 во 20 часот за последен пат во Скопје.“АЈДЕ” со младите и идни танчерина на македонската танцова сцена.

Танцовата претстава „АЈДЕ!“ нè води низ богатата музичка култура

на ромската заедница. На најзначајниот ден во годината, Едерлези

или Ѓурѓовден — денот на радоста, кога се слави будењето на

природата, почетокот на новиот живот, пријателството и

заедништвото, се раѓа една нова љубов. „АЈДЕ!” преку

препознатлив ритам и музика, со танц, раскажува за неостварена

љубов во доминантно патријархална средина и ја оживува

ромската музика и фолклор на сцената. Претставата има за цел да

ја подигне свеста за вредноста на животот, личната слобода и

општествените норми во современиот контекст.

“АЈДЕ!”

Кореографија: Игор Киров и Бојан Мицев

Драматург: Ана Ристоска Трпеноска

Светло мајстор: Милчо Александров

Танчери: Јована Зајкова, Лука Ѓорѓиевски, Илијана Данилов, Нина

Петрушевска, Андреј Димоски, Бојана Арсовска

Музика: колаж

Фотографија: Ања Калин

Видео: Мартин Михајлов / Марсбен Продукција

Продукција: Motion Network Штип

Ко-продукција: НУЦК „Ацо Шопов” Штип

Во соработка со ДМБУЦ „Илија Николовски Луј” Скопје

Поддржано од Министерство за култура и туризам на РСМ,

Општина Штип и ЕАМ Штип.