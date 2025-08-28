 Skip to main content
28.08.2025
В недела се отвора муралот „Бушава азбука“ во Дебар Маало

Култура

28.08.2025

По повод 40 години од првото емитување на легендарната „Бушава азбука“. Со откривање на муралот на 31 август (недела) во 10:30 часот во Дебар Маало, Скопје, ја започнуваме прославата и најавуваме нови содржини. Преку настанот повторно ќе повикаме на потребата од негување, чување и унапредување на мајчиниот јазик преку создавање на квалитетна образовно-забавна програма.

Што следува на настанот:

  • Премиера на шпицата за новата анимирана серија „Буквождер“
  • Низа забавно-образовни активности за деца и сет на Диџеј Вишко за возрасни
  • Претставување на првите лиценцирани производи под брендот „Бушава азбука“
  • Кампања „Време е за Бушавата азбука“ — со донација станувате сопственици на дел од производите

Кога и каде:
Недела, 31 август 2025 · 10:30–13:00 · Дебар Маало, Скопје
Мапа: https://maps.app.goo.gl/9fK5ft7iQ7XVrhSV9

Агенда (кратко):

  • 10:30 – Најава на јубилејот и проектите
  • 10:45 – Премиера на најавната шпица за „Буквождер“ и најава на кампањата за донации
  • 11:20-13:00 – Подароци и креативни активности за деца · Музички сет на Диџеј Vishko

Настанот го организира Види вака раскажувачко студио, а изработката на муралот е поддржана од Општина ЦентарВлез: бесплатен.

