В недела се отвора муралот „Бушава азбука“ во Дебар Маало

По повод 40 години од првото емитување на легендарната „Бушава азбука“. Со откривање на муралот на 31 август (недела) во 10:30 часот во Дебар Маало, Скопје, ја започнуваме прославата и најавуваме нови содржини. Преку настанот повторно ќе повикаме на потребата од негување, чување и унапредување на мајчиниот јазик преку создавање на квалитетна образовно-забавна програма.

Што следува на настанот:

Премиера на шпицата за новата анимирана серија „Буквождер“

Низа забавно-образовни активности за деца и сет на Диџеј Вишко за возрасни

и за возрасни Претставување на првите лиценцирани производи под брендот „Бушава азбука“

под брендот „Бушава азбука“ Кампања „Време е за Бушавата азбука“ — со донација станувате сопственици на дел од производите

Кога и каде:

Недела, 31 август 2025 · 10:30–13:00 · Дебар Маало, Скопје

Мапа: https://maps.app.goo.gl/9fK5ft7iQ7XVrhSV9

Агенда (кратко):

10:30 – Најава на јубилејот и проектите

10:45 – Премиера на најавната шпица за „Буквождер“ и најава на кампањата за донации

11:20-13:00 – Подароци и креативни активности за деца · Музички сет на Диџеј Vishko

Настанот го организира Види вака раскажувачко студио, а изработката на муралот е поддржана од Општина Центар. Влез: бесплатен.