„Убавите жени на мојот народ“- изложба на концептуални фотографии на Славчо Максимовски во НУБ „Св. Климент Охридски“

Ова е втората едиција на концептот „Убавите жени на мојот народ“ — наслов инспириран од истоимената песна на македонскиот великан Блаже Конески, како длабок израз на почит кон достоинството, силата и духовната убавина на македонската жена.

Концептот се состои од 27 женски портрети и дигитална фотоманипулација на апстрактни цртежи, создадени според нивните лични приказни, размислувања и внатрешни светови. Секој портрет претставува визуелен запис на индивидуално искуство, а апстрактниот израз ја открива нивната суштина — интимна, автентична и универзална.

Ова се учесничките на новата едиција — современи гласови, различни идентитети, лични приказни и енергии што заедно создаваат колективен портрет на времето во кое живееме. Нивното присуство не е само визуелен израз, туку сведоштво за истрајност, автентичност и културна меморија.

Изложбата претставува омаж на македонската жена и на сопствениот народ — како чин на почит, како благодарност, како тивка и моќна афирмација на идентитетот. Таа ја истражува жената како симбол на создавање, отпор, нежност и сила, како суштински носител на културното и општественото наследство.

Оваа изложба се реализира благодарение на поканата од НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје, институција што ја препозна и поддржа нејзината идеја и значење.

Учеснички во оваа едиција се:

Ана Бунтеска, Андријана Јаневска, Анета Љумаковска, Анета Велкоска (Синтезис), Арна Шијак, Билјана Дебарлиева, Билјана Стојановска (Синтезис), Бисера Чадловска, Далиборка Златева, Дарја Ризова, Дафинка Муцунска Дина, Елена Ристеска, Ирена Спировска, Јана Манева Чупоска, Јулија Мациевска, Лидија Кочовска, Лина Ѓорческа, Марина Поп Панкова, Рисима Рисимкин, Сара Костадиновска (Сара Мејс), Сашка Цветковска, Соња Алексоска Неделковска, Стојна Костовска, Сузана Јовчева (Синтезис), Татјана Алексиќ, Весна Станоевска Микиќ, Ѕвезда Ангеловска.

„Убавите жени на мојот народ“ не е само изложба — тоа е став, сведоштво и простор на колективна благодарност. Простор каде што убавината не е форма, туку суштина. Каде што достоинството зборува, а идентитетот се чувствува