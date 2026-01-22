Со изложбата на Жарко Башески стартува културната соработка меѓу Национлната галерија и МСУ од Белград

НУ Национална галерија на Македонија – Скопје склучи меморандум за културна соработка со Музејот на современа уметност од Белград (Република Србија) на 16.01.2026 година. Меморандумот за културна соработка е потпишан на неопределено време меѓу Маријана Колариќ, директорка на Музејот на современа уметност на Република Србија, и Али Синани, директор на Националната галерија на Република Македонија.

Предмет на овој Меморандум е меѓусебна поддршка и соработка меѓу Музејот на современа уметност од Белград и Националната галерија на Република Македонија, со цел заштита и презентација на културното наследство на современата уметност, за градење капацитет и едукација на стручниот персонал од двете институции.

Соработката вклучува реализација на поединечни и заеднички програми во согласност со можностите на обете страни, а ќе се преговара за соработка околу секоја активност поединечно.

За прв пат една национална установа на Македонија, во овој случај Националната галерија, потпишува меморандум за културна соработка од овој тип. Како резултат на воспоставената соработка, ви ја најавувавме самостојната изложба на акад. професор Жарко Башески, закажана за годинава токму во изложбениот простор на Музејот на современа уметност во Белград. Возвратно, ја најавуваме и самостојната изложба на ликовниот уметник од Белград Мрѓан Бајиќ, закажана за 2027 година, во Националната галерија на Македонија. Бајиќ е добитник на орденот Витез на уметноста од Министерството за култура и комуникации на Република Франција во 2015 г., а од 2021 година е член на Српската академија на науките и уметностите.

Националната галеријата на ќе склучи ист ваков Меморандум за културна соработка со Музејот на современа уметност и применети уметности од Загреб, Република Хрватска. Директорот на Музејот, Сањин Михелиќ, треба да допатува во Скопје на крајот од месец јануари, кога и официјално ќе се потпише Меморандумот. Воедно, очекуваме реализација на Меморандум за соработка со Република Косово и со Република Албанија, со нивни сродни национални институции.