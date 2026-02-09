 Skip to main content
09.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 февруари 2026
Неделник

Симон Трпчески на незаборавен настап со Bilbao Orkestra посвети еден од аплаузите на жртвите и семејствата на железничката несреќа во Шпанија

Култура

09.02.2026

Познатиот македонски пијанист Симон Трпечески изрази голема радост од својата соработка со извонредниот @bilbaorkestra и маестро @pgonzalezconductor на концертот посветен на Концертот бр. 2 од Шостакович. „Ова е дело кое е чисто и младешко, а сепак длабоко и интимно“, напиша Трпчески, истакнувајќи ја емоционалната врска со музиката и публиката.

Во рамки на концертот, кој се одржа пред преполната сала на @euskalduna_eus, Трпчески посвети еден од аплаузите на жртвите и семејствата на железничката несреќа во Шпанија, со што ја демонстрира својата солидарност и човечност.

Многу благодарам на моите колеги, на публиката и на студентите по музика кои ја споделија својата топлина и поддршка“, додава пијанистот, кој и овојпат го потврди својот статус на светска сцена како уметник со длабока емоционална чувствителност и техничка виртуозност.

