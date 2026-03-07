Претставата „Ова е само крајот на светот“ во режија на Теа Беговска вечерва премиерно во Драмски театар

Претставата „Ова е само крајот на светот“, во режија на Теа Беговска, ќе биде премиерно прикажана на 7 март, в сабота, во Драмскиот театар – Скопје. Во претставата играат: Стефан Вујисиќ, Билјана Драгиќевиќ-Пројковска, Александар Степанулески, Сара Климовска и Ања Митиќ. Костимите и сценографијата се на гостинката од Бугарија, Надја Василева Ковачевска, а за музиката се погрижи Енес Беговски.

Претставата во времетраење од час и половина, ја третира комуникацијата со најбилиските, работите што често се премолучуваат во семејството.