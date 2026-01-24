 Skip to main content
24.01.2026
Сабота, 24 јануари 2026
Поради болест на актер МНТ ги откажа претставите „На терапија“, „Варвари“ и „Мој термин“

24.01.2026

ОТКАЖАНИ ПРЕТСТАВИ
Почитувани,
Ве известуваме дека поради болест на актер се откажуваат следните претстави:
• „Варвари“ – 22.01
• „На терапија“ – 24.01
• „Мој термин“ – 26.01
• „Мој термин“ – 14.02
Средствата за билетите купени онлајн ќе ви бидат автоматски рефундирани преку системот.
Билетите купени на билетарница може да ги рефундирате на истото место, секој работен ден од 13 до 20 часот.
Ви благодариме на разбирањето.

