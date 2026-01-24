Поради болест на актер МНТ ги откажа претставите „На терапија“, „Варвари“ и „Мој термин“

ОТКАЖАНИ ПРЕТСТАВИ

Почитувани,

Ве известуваме дека поради болест на актер се откажуваат следните претстави:

• „Варвари“ – 22.01

• „На терапија“ – 24.01

• „Мој термин“ – 26.01

• „Мој термин“ – 14.02

Средствата за билетите купени онлајн ќе ви бидат автоматски рефундирани преку системот.

Билетите купени на билетарница може да ги рефундирате на истото место, секој работен ден од 13 до 20 часот.

Ви благодариме на разбирањето.