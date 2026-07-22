„Ноќта за која зборуваа сите“ – нова младинска мистерија на „Матица македонска“ во акцијата „Со книга на плажа“

Продолжението на бестселерот „Агати“ од Кејтлин Глазгов и Лиз Лосон ги враќа Алиса и Ирис во нов случај во Касл Коув

„Матица македонска“ го објави романот „Ноќта за која зборуваа сите“ од Кејтлин Глазгов и Лиз Лосон – динамична младинска мистерија, продолжение на бестселерот „Агати“ и ново издание во летната понуда, вклучено во акцијата „Со книга на плажа“. Романот ги враќа читателите во Касл Коув, град во кој старите тајни никогаш не остануваат навистина закопани.

Една училишна забава, еден озлогласен замок, еден нов напад и две девојки што знаат дека ништо не е толку едноставно како што изгледа. Во новиот случај на Алиса Огилви и Ирис Адамс, минатото повторно станува опасно, а една ноќ ќе отвори прашања за кои сите ќе зборуваат.

Кејтлин Глазгов и Лиз Лосон се бестселер-авторки на „Њујорк тајмс“, препознатливи по современи романи за млади читатели во кои силната емоција, неизвесноста, пријателството и психолошката напнатост се спојуваат со јасна, привлечна приказна. Со серијалот „Агати“, тие создаваат младинска мистерија инспирирана од духот на Агата Кристи, но раскажана со современ ритам, тинејџерска енергија и заплет што го држи вниманието до крај.

Во „Ноќта за која зборуваа сите“ повторно се среќаваме со Алиса Огилви и Ирис Адамс – девојките што станаа главна тема во Касл Коув откако го решија случајот со смртта на Брук Донован. Убиецот е зад решетки, градот навидум се смирил, а животот продолжува. Но Алиса и Ирис веќе знаат дека тишината понекогаш е само првиот знак дека нешто ново ќе се случи.

Новата мистерија започнува во замокот на Леви, место со мрачна историја и гласини што никогаш не замолчеле. Токму таму, во 1940-тите, мистериозно починала филмската ѕвезда Мона Муди. Кога училишната забава во замокот е прекината поради насилен напад, минатото и сегашноста одеднаш се спојуваат во случај што повторно ги враќа Алиса и Ирис на истражувачката патека.

За да ја разберат сегашноста, тие ќе мора да го отворат минатото. А во Касл Коув минатото никогаш не е безбедно. Старите гласини, заборавените приказни, трагичната судбина на Мона Муди и новото злосторство создаваат мрежа во која секој детал може да биде трага, секој лик може да крие нешто, а секој погрешен заклучок може да ги одведе во уште поголема опасност.

Силата на романот е во спојот на класичната детективска загатка и современиот младински трилер. „Ноќта за која зборуваа сите“ има затворен простор со темно минато, случај што се расплетува чекор по чекор, ликови што не ја кажуваат целата вистина и две јунакини што не се откажуваат дури ни кога истрагата станува лична и опасна.

Но ова не е само роман за решавање случај. Алиса и Ирис се различни, ранливи, остроумни и тврдоглави, а токму нивната динамика ја прави приказната жива и читателски блиска. Тие не се совршени детективки. Тие се девојки што грешат, се сомневаат, се плашат и продолжуваат да прашуваат – затоа што знаат дека вистината најчесто се крие токму таму каде што сите други престануваат да гледаат.

„Ноќта за која зборуваа сите“ е книга за читатели што сакаат мистерии со ритам, атмосфера и интелигентен заплет. За оние што уживаат во приказни во кои секоја гласина може да биде знак, секој разговор може да открие пукнатина, а секоја ноќ може да промени сè.

Со ова издание, „Матица македонска“ им нуди на македонските читатели роман што има сè што бара едно силно летно читање: тајна, напнатост, младинска енергија, мрачен амбиент, брз ритам и доволно пресврти за да се чита со постојана љубопитност.

Вклучувањето на „Ноќта за која зборуваа сите“ во акцијата „Со книга на плажа“ е природен избор. Акцијата што се одвива под слоганот „Лето создадено од приказни“ ја афирмира книгата како најдобар придружник на одморот, патувањето и деновите создадени за читање, а овој роман е токму таков избор – брз, мистериозен и доволно напнат за да ве натера да свртите уште една страница.

„Ноќта за која зборуваа сите“ е роман за тајните што одбиваат да останат закопани. За минатото што се враќа кога најмалку го очекуваме. И за две девојки што знаат дека вистината понекогаш започнува со прашањето што никој друг не се осмелува да го постави.