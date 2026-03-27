Националната и универзитетска библиотека се претстави на Саемот на книгата во Лајпциг

Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“ – Скопје се претстави на Саемот на книгата во Лајпциг, кој што се одржа од 19-22 март, а на кој учествуваа повеќе од 2000 излагачи од 50 земји.



Лајпциг е еден од најзначајните културни настани во Европа, што акцентот го става на средбата меѓу авторите и читателите. Наместо класична земја-гостин, годинава фокусот на саемот беше Дунавскиот регион, а преку него и на литературата како мост меѓу Истокот и Западот, но и на прашањата за мултикултуризмот, повеќејазичноста, миграциите, идентитетските аспекти и сл.

Штандот на Националната библиотека го сочинуваа наслови од сопствената издавачка дејност, потоа дел од актуелната македонската издавачка продукција финансирана од Министерството за култура и туризам преку т.н задолжителен примерок, како и антологии на македонски и германски јазик. Националната библиотека изготви и специјален каталог на македонски, англиски и германски јазик.



Лајпциг е важно место во културната дипломатија на Европа, простор за широк општествен дијалог. Оттука претставувањето на Македонија е од големо значење, но и голема одговорност. Задоволни сме од посетеноста и интересот за нашите изданија, за македонската литература и култура воопшто, затоа што овој саем покажува дека книгата може и треба да биде средство за поврзување во време на поделби – подвлекува директорот Јовица Никчевски, кој го предводеше тимот на НУБ.



Националната библиотека на Македонија, на Саемот на Лајпциг учествува по втор пат и тоа како дел од европската мрежа за литература ТРАДУКИ, која книгите и авторите од Југоисточна Европа ги преведува и претставува на германското јазично подрачје. Претставувањето е поддржано од Министерството за култура и туризам.

Штандот во Лајпциг го посети и македонскиот амбасадор во Германија, д-р Имер Села, кој заедно со Никчевски присуствуваше и на отворањето на програмата на ТРАДУКИ. Тимот на НУБ се сретна и со познатата македонска писателка Фросина Пармаковска, чиј роман „Одбројување“ преведен на германски јазик беше промовиран токму на саемот.



Лајпциг уште еднаш потсети дека литературата е култрен мост, политички глас и повик за дебата, на што алудираше и познатиот писател Миљенко Јерговиќ, добитник на наградата за европско разбирање. Тој во својот говор на отворањето на саемот истакна дека силата на Европа лежи во различностите, јазиците и раскажаните искуства.

По завршувањето на Саемот во Лајпциг, тимот на Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“ – Скопје, отпатува во Загреб, во посета на македонскиот културно-информативен центар. По врачената донација од книги за КИЦ, со директорката Мими Ѓоргоска-Илиевска беше разговарано за заедничка изложба во Хрватска, која треба да биде реализирана следната година.

Делегацијата на НУБ ја посети и Националната и универзитетска библиотека во Загреб, каде што со директорката Иванка Стричевиќ и нејзиниот тим разменија искуства и добри практики од работењето на националните библиотеки, како и неколку конкретни апсекти за понатамошна соработка.

фото: НУБ „Св.Климент Охридски“ Скопје