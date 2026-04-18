„Матица“ го објави „Замир“ – силен роман на Хакан Ѓундај што веднаш влезе и во „Априлско разлистување“

Новиот роман „Замир“ од Хакан Ѓундај, пристигна и на македонски јазик, во издание на „Матица македонска“, носејќи пред домашните читатели едно од највпечатливите и највознемирувачки дела на современата книжевност. Станува збор за роман што уште со својата тема, наративна напнатост и силна внатрешна драматика се наметнува како книга за која ќе се зборува.

„Замир“ е роман со моќен емотивен и општествен набој, дело што отвора крупни и болни прашања за насилството, стравот, бегалството, моќта и човечкото достоинство. Тоа е книга што не се чита само како приказна, туку и како силно книжевно соочување со светот во кој живееме. Со својата мрачна енергија, интензивен ритам и длабока вознемиреност, романот им се обраќа на читателите што бараат литература со вистинска сила, со актуелност и со траен впечаток.

Објавувањето на „Замир“ на македонски јазик претставува значаен книжевен настан и уште едно вредно издание во понудата на „Матица македонска“. Романот веќе привлекува внимание како наслов што ја спојува големата читливост со сериозна книжевна тежина, а токму таа комбинација го прави особено привлечен и за пошироката публика, и за читателите што ја следат современата светска проза.

Зад ова дело стои Хакан Ѓундај, автор што важи за едно од најсилните и најпрепознатливи имиња во современата книжевност. Неговиот ракопис е моќен, провокативен и бескомпромисен, а неговите романи се препознаваат по тоа што не оставаат простор за рамнодушност. Токму затоа и „Замир“ доаѓа како книга со големи очекувања и со сите предуслови да стане еден од најзабележителните нови наслови во книжарницата.

Особено внимание привлекува и тоа што „Замир“, иако е роман што само што пристигна, веднаш е вклучен и во актуелната акција „Априлско разлистување“. Така, читателите имаат ретка можност да дојдат до сосема нов, силен и особено атрактивен наслов со голем попуст, уште во првите денови од неговото присуство во книжарницата.

Во рамки на „Априлско разлистување“, „Матица македонска“ повторно ја става книгата во средиштето на вниманието, нудејќи им на читателите можност да избираат меѓу бројни вредни изданија, но и веднаш да посегнат по најновите наслови. Токму затоа, пристигнувањето на „Замир“ во исто време е и нов книжевен настан и силен дел од оваа привлечна акција.

Со „Замир“, „Матица македонска“ уште еднаш потврдува дека на македонските читатели им носи литература што е современа, силна и релевантна — литература што отвора прашања, предизвикува реакции и долго останува во мислата. Романот, веќе е достапен во книжарницата на „Матица“ и онлајн.