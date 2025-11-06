Македонската уметница Марија Павловска доби специјална награда- Награда WAVA за извонредност во уметноста на XV Биенале во Фиренца. Основана во 2014 година, Светската асоцијација на визуелни уметности (WAVA) е независна, непрофитна организација создадена од уметници и високо ниво на професионалци во уметноста и културата за промоција, негување и зачувување на визуелните уметности како суштински дел од светското движно културно наследство. WAVA, исто така, доделува награди и признанија во партнерство со културни институции и настани ширум светот.

На XV Биенале во Фиренца, WAVA ја доделува наградата за извонредност во уметноста на најдобрата изложена уметност, нагласувајќи ја својата мисија за промовирање на уметничка иновација, заслуги и глобална размена.

WAVA поттикнува глобална соработка преку поврзување на поединци, организации и институции активни во областа на визуелните уметности – вклучувајќи сликарство, цртеж, скулптура, инсталација, фотографија, видео уметност, стрипови и друго. Нејзините цели вклучуваат поддршка на млади таленти преку летни школи, работилници и неформално образование, олеснување на програми за мобилност и регионална соработка, организирање меѓународни конференции и нудење професионално советување, особено во заштитата на авторските права.

Наградата на WAVA за извонредност во уметноста ѝ беше доделена на Марија Павловска на XV Биенале во Фиренца 2025 од страна на претседателот на Биеналето во Фиренца, Пасквале Челона и Јакопо Челона, и извршниот директор на WAVA, Корнелија Коневска.