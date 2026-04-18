18.04.2026
Изложбата „Архетип на линијата: Генетика на орнаментот“ на Анета Атанасовски од денеска во Музеј на Македонија

Денеска (18 април сабота) со почеток во 12 часот, во Музејот на Македонија ќе биде отворена изложбата „Архетип на линијата: Генетика на орнаментот“ чиј автор е Анета Атанасовски. Изложбата претставува концепт кој го нагласува дијалогот помеѓу културното наследство и современиот дизајн. Визуелно истражување на македонскиот културен идентитет реку современиот графички дизајн. Преку линеарната деконструкција н везот, фреските, мотивите од обичаите изложбата ја открива генетиката на македнскиот орнамент како архетип кој опстојува низ вековите.

