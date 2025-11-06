 Skip to main content
Премиерот Мицкоски на поставување камен темелник на културен дом во Петровец

Изложба „Охрид преку делата на Славко и Никола Упевче“ во чест на Денот на ослободувањето на Охрид

Култура

06.11.2025

Ателјето и галерија УПЕВЧЕ во чест на 7-ми Ноември, Денот на ослободувањето на градот, гостува во охридскиот музеј „Куќата на Робевци“ во текот на месецот. Изложбата ќе биде отворена утревечер во 18 часот, а ќе бидат изложени дела од колекцијата на уметниците Славко и Никола Упевче.

Посетителите ќе можат да погледнат изложба на ликовни дела „Охрид во минатиот век преку цртеж, акварел, акрил и пастел“ од Славко Упевче и изработка на мозаик „Градски часовник“ на јужниот ѕид од црквата Света Богородица Челница во Охрид (механизам на часовникот Борис Упевче), како и изработка на „Мозаична мапа на град Охрид и Лихнид“, дела од Никола Упевче.

