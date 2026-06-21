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21.06.2026
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Неделник

Ин мемориам: Почина новинарката Билјана Мартиноска

Култура

21.06.2026

Новинарката Биљана Мартиноска почина денеска во Скопје на 76 години, соопшти нејзината ќерка, писателката Ана Мартиноска.

Мартиноска (родена Пенушлиска) беше дел од весникот „Нова Македонија“, каде во културната рубрика беше истакната авторка на текстови за разни аспекти на културното творештво, особено за ликовната уметност.

Мартиноска е сестра на Илија Пенушлиски, еден од најреномираните македонски сликари, кој почина на 19 март годинава.

Погребот ќе биде на 22 јуни оvo 10 часот гробиштата „Бутел“ во Скопје.

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