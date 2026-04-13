Гала вечер со Роксан Стојанов: Свечено отворање на 22. издание на Танц фест

ГАЛА ВЕЧЕР СО РОКСАН СТОЈАНОВ • Свечено отворање на 22-то издание на фестивалот

18 април, 20:00 – Македонски народен театар – ТАНЦ ФЕСТ 2026

« Божествена Есмералда, вистински скапоцен камен со совршено извајани линии за да ги носи кратките костими на улогата. Пред сè, таа отелотворува разноврсна грациозност што ги спојува женственоста и младешката свежина, самодовербата и стравот, нежноста и ладната отуѓеност – контрасти што би можела да ги истражи уште подалеку. Есмералда е сеопфатна улога, која постојано се движи од една емоција и ситуација во друга, наспроти тројца многу различни мажи. »

Цитат од печатот за „Богородичната црква во Париз“ од Роланд Пети, претставена во Париз, Франција во декември 2025 година

Resmusica Notre-Dame de Paris : le joyau Roxane Stojanov

Програма:

Финале на наградата „Роксан Стојанов“ – пет финалисти

„Кралство на Сенките“ (3-ти чин од претставата “Бајадерка“)

Во изведба на Балетскиот оддел при ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ Раководител: Слаѓана Спасеновска Музика: Лео Минкус Кореографија: М. Петипа Пренос на кореографија и репетиција: проф. Дафина Данилоска – Кочевска Изведувачи: Никија: Јана Кепеска – 2ва година средно; Солор: Виктор Христовски – 2ра година средно; Трио сенки: Виола Имери – 2ва година средно; Ина Стојановска – 3ра година средно; Теа Серафимов – 2ва година средно Учествуваат ученици од 1ва, 2ра, 3та и 4та година средно балетско образование Класа на Дафина Данилоска – Кочевска – ученици од 2ра/3та/4та година Класа на Илинка Накова – ученици од 1ва година Класа на Маја Митровска Богојевска – ученик од 2ра година – машки клас „Богородичната црква во Париз“ – фрагмент

Кореограф: Роланд Пети Музика: Морис Жар Сценограф: Рене Алио Костимограф: Ив Сент Лорен Изведувачи: Роксан Стојанов – Ѕвезда на Париска опера Антонио Конфорти, солист на Париска опера Прогласување на победниците на Националниот натпревар „Роксан Стојанов“

За изведбата на фрагментот од „Богородичната црква во Париз“ – дуо

Роксан Стојанов, блескава и длабоко експресивна како Есмералда, открива

разноврсна грациозност што ја спојува женственоста со младешка свежина. Наспроти

неа, благородниот Феб, портретиран од Антонио Конфорти, отелотворува присуство

кое е истовремено и пламенно и светло. Заедно, тие се обединуваат во дует исполнет

со сензуалност и нежност, одржувани од интензивна сценска врска.

Жири на наградата „Роксан Стојанов“

Роксан Стојанов – Ѕвезда на Париската опера

Сандра Мијалкова – Примабалерина на НОБ

Антонио Конфорти – Солист на Париската опера

Н. Е. Кристоф ле Риголет – Амбасадор на Франција

Проф. д-р Рисима Рисимкин – Кореографка и ументичка директорка на натпреварот