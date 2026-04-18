 Skip to main content
18.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Фестивал на монодрама од 23-29 април во Битола

Култура

Официјалната програма на Фестивал на монодрама!

Од 23 до 29 април, Битола повторно ќе стане светска театарска сцена каде еден актер е доволен за да создаде цел универзум од емоции, приказни и трансформации.

27. Интернационален фестивал на монодрама- Битола ја носи пред публиката официјалната програма со внимателно избрани претстави од различни земји, уникатни актерски интерпретации и силни сценски исповеди кои го слават најчистиот облик на театарот – монодрамата.

Во текот на седум фестивалски денови ќе гледаме претстави што отвораат прашања, предизвикуваат емоции и ја ставаат човечката приказна во центарот на сцената.

📅 23 – 29 април

📍 Битола

