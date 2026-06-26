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Добитничката на „Златен венец“ на СВП, Анеке Брасинга му потпиша книга на градоначалникот на Општина Струга, Менди Ќура

Култура

26.06.2026

Делегација на Струшките вечери на поезијата предводена од директорот Никола Кукунеш и добитничката на највисокото фестивалско признание „Златен венец“ на 65-тото издание на Струшките вечери на поезијата, холандската поетеса Анеке Брасинга беше на прием кај градоначалникот на Општина Струга, Менди Ќура и претседателот на Советот, Мите Стефоски.

Во фокусот на средбата беа значењето на поезијата како универзален јазик што ги поврзува луѓето и културите, како и улогата на Струшките вечери на поезијата како мост кој ги обединува поетит од сите светски меридијани.

Поезијата, како што заклучија соговорниците е чувар на јазикот, идентитетот и универзалните човечки вредности.

Брасинга истакна дека ужива во Струга и на Струшките вечери на поезијата. Таа изрази воодушевеност од градот на поезијата и вети дека повторно ќе се врати за да види како расте дрвото што го засади во Паркот на поезијата, но и како гостин на Струшките вечери на поезијата.

Директорот на НУМ „Струшки вечери на поезијата“, Кукунеш, одблиску го запозна градоначалникот Ќура со издавачката дејност на Фестивалот и со неговата улога во афирмацијата на македонската и светската поезија.

Ќура, пак, нагласи дека покрај Струшките вечери на поезијата, Струга им нуди на своите гости и исклучителни природни убавини, поради што градот претставува единствен спој на културата и природата.  

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