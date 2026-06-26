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27.06.2026
Републиканка на денот
27.06.2026
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Во Германија измерен апсолутен температурен рекорд!
26.06.2026
Свет
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Хезболах ги отфрли преговорите меѓу Либан и Израел под покровителство на САД
26.06.2026
Свет
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Бебе почина откако било оставено во прегреан автомобил во Франција
26.06.2026
Филм
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На 3 јули со спектакуларната проекција на епскиот филм „Troy“ почнува летната филмска магија на покривот на Скопје Сити мол
26.06.2026
Култура
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Лето создадено од приказни
26.06.2026
Музика
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Три децении по првиот концерт „Фолтин“ најави концертни, издавачки и мултимедијални активности што го одбележуваат патувањето на еден од најавтентичните музички состави на овие простори
26.06.2026
Култура
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Француски песни вечерва во ЦК „Марко Цепенков“ во прилеп
26.06.2026
Култура
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Претставата „Анна“ во режија на Нина Николиќ вечерва на 27. издание на Меѓународниот фестивал на камерен театар „Златен лав“ во Умаг, Хрватска
26.06.2026
Култура
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Изложбата „Играта која останува“ на Боре Митовски од вечерва во галерија „Метаноја“
26.06.2026
Хроника
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Прекин на сообраќајот на патот Прилеп–Градско кај Ореовец поради превртено товарно возило
26.06.2026
Филм
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„Скопје Синема Сити“ на денеска и утре во МКЦ носи филмски омаж на музичките револуционери што го променија светот
26.06.2026
Култура
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„Сон на балон“, „Стефан во Дино Парк“ и „Домот на пастрмката“ на Александра Велинова преведени на албански јазик
26.06.2026
Култура
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Претставување на антологијата „Камен и земја“ пириредена од Иван Џепароски- вечерва поетско читање на СВП
26.06.2026
Музика
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Од 30 јуни до 3 јули Jazz Factory Festival на престижниот фестивал Jazz à Vienne во Франција – еден од најзначајните и најреномирани џез фестивали во Европа
26.06.2026
Македонија
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Охридскиот регион е богатство за човештвото, порача Николоски на средбата со амбасадори од УНЕСКО
26.06.2026