 Skip to main content
25.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 25 февруари 2026
Неделник

Жена пронајдена почината по пожар во Ќерамидница

Хроника

25.02.2026

На 24.02.2026 во 16:30 часот во СВР Скопје е пријавено дека во населбата Ќерамидница настанал пожар во куќа, сопственост на 71-годишната Т.П. од Скопје, која имала здравствени проблеми.

Од Екипа од Бригадата за противпожарна заштита Скопје пожарот бил изгаснат, а на местото е пронајдена почината сопственичката. Лекар од Итна медицинска помош констатирал смрт, а по насоки на јавен обвинител, телото на починатата било дадено на обдукција, информира МВР.

Извршен е увид од увидна екипа на СВР Скопје.

Поврзани вести

Хроника  | 25.02.2026
Многу брзо се ширеше пожарот, од горе од сунѓерот капеа црни капки, беше екстремно топло, имаше многу густ чад, не можев да дишам, сведочеше музичарот Горан Тонев
Хроника  | 22.02.2026
Пожар во куќа во Битола
Хроника  | 12.02.2026
Опожарени три возила, повреден маж при гасење на пожарот
﻿