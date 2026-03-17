 Skip to main content
17.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 март 2026
Неделник

Запален автомобилот на градоначалникот на Шутка, Курто Дудуш

Хроника

Автомобилот кој го управувал градоначалникот на Шутка, Курто Дудуш, а е сопственост на неговата сопруга Фатима Османовска, бил запален во текот на ноќта, пишува Скопје1.

Неофицијално настанот се случил околу 3 часот по полноќ, а постои и снимка од подметнувањето на пожарот, сигурносни камери го забележале маскираното лице кое истурило течност на возилото, по што се запалило. Ова го забележале сопствениците на возилото.Повредени лица нема, а пожарот е изгаснат од екипа на Бригадата за противпожарна заштита Скопје.

Увид направила полицијата.

Поврзани вести

Хроника  | 16.03.2026
Ставен е под контрола пожарот на прилепската градска депонија, ќе се следи ситуацијата
Хроника  | 16.03.2026
Уапсен маж од кумановско село, предивикал пожар во туѓ имом
Хроника  | 16.03.2026
2 часот и 32 минути, моментот што засекогаш го промени Кочани
﻿