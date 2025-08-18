 Skip to main content
18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
Неделник

Возач прегазил 74-годишен пешак во Тетово, па избегал

Хроника

18.08.2025

Возач удрил пешак во Тетово по што избегал од местото на несреќата.

На 17.08.2025 во 13:50 часот во СВР Тетово било пријавено дека на ул.„Његошева“ во Тетово, патничко возило удрило во пешакот Х.Г.(74) од Република Албанија, по што возачот со возилото го напуштил местото на настанот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил пешакот, констатирани во Клиничката болница Тетово, известија од полицијата.

Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Тетово и се преземаат мерки за расчистување на случајот.

Поврзани вести

Хроника  | 16.08.2025
Петгодишно дете на електричен тротинет и 76-годишен гостиварец со велосипед се здобиле со тешки повреди од удар на возила
Сервиси  | 15.08.2025
Сообраќајот на патот Тетово – Јажинце е нормализиран
Хроника  | 15.08.2025
Велосипедистот кој утрово беше прегазен кај „Рекорд“ пренесен во болница 