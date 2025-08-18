Возач прегазил 74-годишен пешак во Тетово, па избегал

Возач удрил пешак во Тетово по што избегал од местото на несреќата.

На 17.08.2025 во 13:50 часот во СВР Тетово било пријавено дека на ул.„Његошева“ во Тетово, патничко возило удрило во пешакот Х.Г.(74) од Република Албанија, по што возачот со возилото го напуштил местото на настанот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил пешакот, констатирани во Клиничката болница Тетово, известија од полицијата.

Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Тетово и се преземаат мерки за расчистување на случајот.