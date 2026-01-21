 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Неделник

Уапсен вработен во Основен суд во Гостивар поради „примање поткуп“, следува пријава

Хроника

21.01.2026

На 20.01.2026 во 20:10 часот, полициски службеници од Полициското одделение Ростуше го лишија од слобода А.Ј.(49) од село Присојница, општина Маврово и Ростуше, поради сомнение за сторено кривично дело „примање поткуп“ по член 357 од Кривичниот законик. Според пријавеното од Н.А. од село Калиште, општина Врапчиште, А.Ј. – вработен во Основен суд Гостивар, го контактирал неговиот пријател С.М. од Гостивар и му понудил за сума од 100 евра да избрише судска казна од 200 евра и забрана за управување со возило од шест месеци, тврдејќи дека документите пристигнале кај него за извршување и дека може да му заврши работа. Како што е пријавено, Н.А. во име на неговиот другар го побарал А.Ј. и договориле средба во угостителски објект во Гостивар, а откако се сретнале го информирал дека е новинар и дека снима, по што А.Ј. се обидел да се оправда дека се шегува и се обидел да побегне.

А.Ј. е задржан во полициска станица и по целосно расчистување и документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

Поврзани вести

Македонија  | 16.01.2026
Важно известување од МВР: Од 20-31 јануари ќе се врши тестирање на поставените уреди за сообраќаен надзор
Хроника  | 12.01.2026
Приведено лицето кое го оштети стаклото на влезната врата на Бугарската амбасада
Хроника  | 12.01.2026
Уапсено лицето што скрши стакло на бугарска Амбасада
﻿