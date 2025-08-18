 Skip to main content
18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
Неделник

Три деца и двајца возрасни повредени во тешка сообраќајка кај Трапчиндол

Хроника

18.08.2025

На 17.08.2025 во 10:00 часот во ОВР Кичево било пријавено дека на магистралниот пат Кичево-Гостивар, кај с.Трапчиндол, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „ауди“ со кичевски регистарски ознаки, управувано од К.К.(44) од с.Стрелци, кичевско, патничко возило „форд“ со скопски регистарски ознаки, управувано од К.П.(47) од Скопје и автобус „сетра“ со скопски регистарски ознаки управувано од А.Ј.(39) од Скопје.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил деветгодишен патник во автобусот од Република Турција, додека со телесни повреди се здобиле Ф.А.Д.(44) од Република Турција, исто така, патник во автобусот, 13-годишник од Скопје и И.П.(46) од Скопје, сопатници од возилото „форд“ и 11-годишник од с.Стрелци, кичевско, сопатник од возилото „ауди“, констатирани во Медицински центар Кичево, информира МВР.

Известен бил јавен обвинител, увид извршила увидна екипа од ОВР Кичево.

Поврзани вести

Хроника  | 07.08.2025
Двајца починати на експресниот пат Прилеп-Градско
Хроника  | 14.07.2025
11-годишно дете и маж се тешко повредени откако возилото излетало низ дупка во оградата кај Прилеп
Хроника  | 21.05.2025
Тешко повреден маж: Возач на трактор го удрил и избегал