20.01.2026
Вторник, 20 јануари 2026
Соѕиданите 350 илјади евра се на родителите на судијата Ѓоко Ристов, не се негови, вели адвокатот Давидовиќ

20.01.2026

Родителите на судијата Ѓоко Ристов, во чија семејна куќа во Неготино беа пронајдени 350.000 евра, соѕидани во ѕид во кујната, тврдат дека пронајдените пари им припаѓаат ним, а не на нивниот син.

Ова го соопшти адвокатот на одбраната на судијата Ристов Звонко Давидовиќ во изјава за ТВ24, најавувајќи жалба на одлуката на судијата во претходна постапка, со која на Ристов му се изречени мерки на обезбедување – куќен притвор, одземање на патна исправа и забрана за вадење нова.

Давидовиќ исто така го коментираше делот од обвинението во кое Ристов се товари за непријавување стекнат имот, но посочи дека во членот од законот во кој се регулира оваа проблематика „постои двојба“, односно дека судот и судиите не се опфатени со наброените категории.

