„Сејф сити“ не простува: Ако се заглавите на крстосница, ќе бидете казнети со 45 евра

Возачите во Скопје ќе мора да прават проценка пред да влезат во крстосница, дури и кога имаат зелено светло: ако возилото остане заглавено и го блокира сообраќајот, тоа ќе се третира како прекршок во рамки на системот „Безбеден град“. Панче Тошковски најави дека казната е околу 45 евра и дека прекршокот нема да се води како „поминување на црвено“, туку како посебно дефинирано „забавување или отежнување на движење“ односно „задушување на крстосница“.

Повод за појаснувањето се реакциите од тест-периодот, кога камерите регистрирале ситуации во кои возач влегол на зелено, но поради метеж останал во крстосницата и бил „виден“ како да поминал на црвено. Според министерот, тој дел е коригиран и ваквите случаи повеќе нема да се квалификуваат како црвено светло, туку како посебниот прекршок за блокирање на крстосница.

Паралелно, Тошковски најави дека во Министерство за внатрешни работи е во фаза на имплементација и систем за „паметен зелен бран“ на клучните булевари во главниот град, со очекување протокот на возила да се забрза за околу 30 проценти. Во истата линија, тој оцени дека тајмерите на семафорите, според досегашни искуства, знаат да бидат „повеќе штетни отколку корисни“.

Како индикатор за ефектите од „Безбеден град“, министерот тврдеше дека на почетокот во тест-периодот биле евидентирани 120.000 прекршоци, а сега дневно се движат меѓу 500 и 800, со тренд на намалување и на сообраќајките со тешки последици.