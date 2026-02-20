 Skip to main content
20.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 20 февруари 2026
Неделник

„Сејф сити“ не простува: Ако се заглавите на крстосница, ќе бидете казнети со 45 евра

Хроника

20.02.2026

Возачите во Скопје ќе мора да прават проценка пред да влезат во крстосница, дури и кога имаат зелено светло: ако возилото остане заглавено и го блокира сообраќајот, тоа ќе се третира како прекршок во рамки на системот „Безбеден град“. Панче Тошковски најави дека казната е околу 45 евра и дека прекршокот нема да се води како „поминување на црвено“, туку како посебно дефинирано „забавување или отежнување на движење“ односно „задушување на крстосница“.

Повод за појаснувањето се реакциите од тест-периодот, кога камерите регистрирале ситуации во кои возач влегол на зелено, но поради метеж останал во крстосницата и бил „виден“ како да поминал на црвено. Според министерот, тој дел е коригиран и ваквите случаи повеќе нема да се квалификуваат како црвено светло, туку како посебниот прекршок за блокирање на крстосница.

Паралелно, Тошковски најави дека во Министерство за внатрешни работи е во фаза на имплементација и систем за „паметен зелен бран“ на клучните булевари во главниот град, со очекување протокот на возила да се забрза за околу 30 проценти. Во истата линија, тој оцени дека тајмерите на семафорите, според досегашни искуства, знаат да бидат „повеќе штетни отколку корисни“.

Како индикатор за ефектите од „Безбеден град“, министерот тврдеше дека на почетокот во тест-периодот биле евидентирани 120.000 прекршоци, а сега дневно се движат меѓу 500 и 800, со тренд на намалување и на сообраќајките со тешки последици.

Поврзани вести

Хроника  | 20.02.2026
Нема веќе „ние не сме надлежни“: Еве каде се поднесува приговор за прекршок од „Сејф сити“, не смеат да ве вратат
Хроника  | 19.02.2026
Тошковски: од 120.000 прекршоци во тест периодот на „Сејф сити“, сега се сведовме на 500
Хроника  | 19.02.2026
На Албанците сега им пречат и знаците за предупредување за „Сејф Сити“: Бараат таблите да бидат и на албански јазик
﻿