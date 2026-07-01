Работник со тешки повреди пренесен на Клинички

Од Комплексот клиники „Мајка Тереза“ синоќа околу 21:35 часот во Секторот за внатрешни работи – Скопје било пријавено дека кај нив, со тешки телесни повреди бил донесен 48-годишниот А.К., соопштија попладнево од Министерството за внатрешни работи.
Според пријавеното, тој со повредите се здобил додека извршувал работни задачи во фирма на подрачјето на Чаир.
Излезено е на местото на настанот од полициски службеници од Секторот за внатрешни работи – Скопје и известен бил трудов инспектор – појаснија од Министерството за внатрешни работи.