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Неделник

Работник со тешки повреди пренесен на Клинички

Хроника

01.07.2026

архива

Од Комплексот клиники „Мајка Тереза“ синоќа околу 21:35 часот во Секторот за внатрешни работи – Скопје било пријавено дека кај нив, со тешки телесни повреди бил донесен 48-годишниот А.К., соопштија попладнево од Министерството за внатрешни работи.

Според пријавеното, тој со повредите се здобил додека извршувал работни задачи во фирма на подрачјето на Чаир.

Излезено е на местото на настанот од полициски службеници од Секторот за внатрешни работи – Скопје и известен бил трудов инспектор – појаснија од Министерството за внатрешни работи.

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