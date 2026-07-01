25 нови милионери во јуни: Видеолотарија Касинос Австрија исплати скоро милион евра за ВЛТ џекпот добивки

Јуни донесе нова серија добивки и дури 25 нови милионери на ВЛТ терминалите од Видеолотарија Касинос Австрија. Благодарение на кампањата „Секој ден нов милионер“, секојдневно се создаваа нови причини за славење и незаборавни моменти за играчите ширум Македонија.

Во периодот од 1 до 30 јуни 2026 година, за ВЛТ џекпот добивки беа исплатени вкупно 58.356.737 денари, потврдувајќи дека и овој месец носи нови добитници и нови успешни приказни.

Во текот на јуни беа освоени:

· 3 СУПЕР МИЛИОНЕР џекпот добивки, со вкупно исплатени 19.365.196 денари

· 22 МИЛИОНЕР џекпот добивки, со вкупно исплатени 32.855.892 денари, како и

· МИНИ џекпот добивки, преку кои играчите заедно освоија 6.135.649 денари

25 милионерски џекпот добивки за само еден месец, се уште една потврда за возбудата што ја носат ВЛТ терминалите на Видеолотарија Касинос Австрија и ова лето.