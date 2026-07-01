Кавадарчанец загина откако со камионот паднал во провалија, тим на „Тигрите“ го извлекуваше

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Кавадаречки камионџија загина во тешка работна несреќа. Како што соопшти МВР, вчера во СВР Велес е пријавено дека околу 13:00 часот во близина на село Мрежичко, кавадаречко, при истовар на земја од товарно возило „ман“ со кавадаречки регистарски ознаки, управувано од И.К.(56) од Кавадарци, возилото се превртело и паднало во провалија.

Од здобиените повреди на местото на несреќата починал И.К., а смрт констатирал лекар од Итна медицинска помош Кавадарци.