 Skip to main content
04.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 февруари 2026
Неделник

Пет лица повредени во соорбаќајка во кумановско, еден од возачите возел без дозвола

Хроника

04.02.2026

Неколку лица се повредени при судир меѓу две возила во кумановско. Еден од возачите возел без дозвола.

На 03.02.2026 околу 10:55 часот во СВР Куманово е пријавено дека на регионалниот пат Куманово- Скопје, во село Љубодраг, кумановско, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „ауди“ со кумановски регистарски ознаки, управувано од М.А.(47) од с.Љубодраг, кумановско и патничко возило „шкода“ со кумановски регистарски ознаки, управувано од Б.С.(51) од Куманово. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило „шкода“, додека со телесни повреди неговите сопатници Т.Р.(49) од Куманово, М.Ј.(49) од с.Черкези, кумановско, возачот на патничкото возило „ауди“ и неговата сопатничка О.Ц.(45) од Куманово, информираа од МВР.

При извршен увид од увидна екипа на СВР Куманово и проверка е констатирано дека возачот на патничкото возило „шкода“, М.А. го управувал возилото без да поседува возачка дозвола.

По целосно документирање на настанот, ќе биде поднесена соодветна пријава.

Поврзани вести

Хроника  | 31.01.2026
Седум лица повредени во сообраќајка на патот Кичево-Охрид, меѓу нив и 6-годишно дете
Хроника  | 26.01.2026
Тешка сообраќајка кај Непроштено: Петмина повредени, две лица итно пренесени на Клинички
Калеидоскоп  | 26.01.2026
Тројца загинати, две исчезнати и седуммина повредени во пожар во фабрика во грчкиот град Трикала
﻿