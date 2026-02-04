Базар по повод Денот на вљубените од 11 до 14 февруари

Во пресрет на Денот на вљубените, од 11 до 14 февруари, на приземјето на Скопје Сити Мол ќе се одржи четиридневен „Сити базар“, под слоганот „Една љубов, безброј подароци“.

Базарот им нуди на посетителите автентична и креативна алтернатива за избор на подароци, преку уникатни рачно изработени производи создадени од домашни мајстори и современи ракотворци. Секој продукт носи личен печат, раскажува уникатна приказна и порака за љубов.

Македонските ракотворци ќе се претстават со органска козметика, уметнички дела, декоративни и ароматизирани свеќи инспирирани од Денот на вљубените, рачно изработени колачиња, накит од глина и епоксидна смола, филигрански накит, рачно насликана керамика, накит изработен во embroidery техника, плетени чанти, рачно цртани илустрации, кожни производи, гипсени декорации во духот на љубовта, дрвени изработки, како и впечатливи аксесоари и љубовни сувенири.

Со современи и оригинални креации ќе претстават 30 ракотворци и брендови: Вегама, Фантаст уметничко студио, Scented Studio, Luxify, МАТРЈОШКА, Нате препорачува, Атеље Сиена, Luxurysoapmm, GAIA _X, Simple Du, ARTNOK, Stardust Kejt Rakotvorbi, Џули Декупаж, Small piece of joy, Ivi lu, Filigree LARGO, Laser Dekor, Wonderlight, vbunarovska, ByMimiCosmetics, МЕДЕНА, Sky’s The Limit, Candle Dreams, Бибер и Ванила, Балон Твистер, Елена Ристовска, NM illustrations, Botanikly, SIRA leather и KP Crafts.

Како платформа за креативност и занаетчиска умешност, „Една љубов, безброј подароци“ им нуди на посетителите внимателно избрани подароци со автентична приказна.