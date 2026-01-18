Обид за убиство во Кичево: Едно лице се бори за живот, двајца во притвор – ова се деталите

ОВР Кичево поднесе кривична пријава против Ј.Д.(37) и А.А.(46), двајцата од Кичево, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „обид за убиство“ по член 123 од Кривичниот законик.

Тие се спроведени во Казнено поправната установа „Затвор-Битола“ откако, судија на претходна постапка им одреди мерка притвор од 30 дена.

Пријавените, на 04.01.2026 година во 14.45 часот, на улицата „Загорје“ во Кичево, беа лишени од слобода откако претходно, на земјен пат кај месноста „Сеферов бунар“, во близина на Кичево, со нож го нападнале Б.А. (39) од Кичево, по што избегале.

Повредениот, бил пренесен во Општата болница во Кичево од каде, по дадената медицинска помош, а поради сериозноста на повредите, бил префрлен во Градската општа болница „8 септември“ во Скопје.

При претрес во нивните домови, извршени по судска наредба, полициските службеници од криминалистичката полиција, пронајдоа ножеви, кои се одземени за натамошна постапка.