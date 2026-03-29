Ново убиство ја потресе Македонија: Уапсени се 4 лица

Основното јавно обвинителство Кочани изврши увид на лице место во близина на Виница каде беше пронајдено тело на починато машко лице со прострелна рана од огнено оружје.

Со преземените дејствија до овој момент, лицето е идентификувано како ловочувар, кој бил дел од група за комерцијален лов.

Во тек се дејствија на обезбедување докази, се вршат претреси и соодветни вештачења на траги.

Задржани се тројца странски и еден македонски државјанин кои биле дел од групата за комерцијален лов и за кои се испитува дали биле инволвирани во пукањето.