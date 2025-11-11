Несреќа на скопска крстосница: 41-годишен маж е тешко повреден откако во него удрил „цитроен“

Пешак од Скопје е тешко повреден откако во него удрил „цитроен“.

На 10.11.2025 околу 18:40 часот во СВР Скопје е пријавено дека на крстосницата од ул.„Филип Втори Македонски“, ул.„Даме Груев“ и ул.„11 Октомври“ во Скопје, патничко возило „цитроен“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Г.Ѓ.(50) од Скопје, удрило во пешакот П.Н.(41) од Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил пешакот, констатирани во Градската општа болница „Св.Наум Охридски“ Скопје, известија од полицијата.

По наредба на јавен обвинител извршен е увид од увидна екипа на СВР Скопје.