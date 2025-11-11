 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Несреќа на скопска крстосница: 41-годишен маж е тешко повреден откако во него удрил „цитроен“

Хроника

11.11.2025

Пешак од Скопје е тешко повреден откако во него удрил „цитроен“.

На 10.11.2025 околу 18:40 часот во СВР Скопје е пријавено дека на крстосницата од ул.„Филип Втори Македонски“, ул.„Даме Груев“ и ул.„11 Октомври“ во Скопје, патничко возило „цитроен“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Г.Ѓ.(50) од Скопје, удрило во пешакот П.Н.(41) од Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил пешакот, констатирани во Градската општа болница „Св.Наум Охридски“ Скопје, известија од полицијата.

По наредба на јавен обвинител извршен е увид од увидна екипа на СВР Скопје.

