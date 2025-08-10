 Skip to main content
10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник

МВР со детали: Во вооружената пресметка во Тетово повредени и двајца случајни минувачи, едното е малолетно девојче

Хроника

10.08.2025

Министерството за внатрешни работи денеска излезе со нови детали за вооружената пресметка што го потресе Тетово. Според официјалните информации, инцидентот се случил околу 12:30 часот на крстосницата меѓу улиците Илинденска и Благоја Тоска, кога дошло до пукање помеѓу лица од две возила. За време на пресметката се случила и сообраќајна незгода, по што двете возила го напуштиле местото, едното кон улица 113, а другото во непознат правец.

Од изјави на очевидци, полицијата дознала дека возилото што се упатило кон улица 113 е „Форд Фиеста“ со тетовски регистарски таблички, кои биле одјавени, а возилото е во сопственост на 19-годишен жител на селото Гајре.

На друга локација – крстосницата на улиците Благоја Тоска и 107 полицијата пронашла „Фолксваген Голф“ со тетовски регистарски ознаки, сопственост на 46-годишен тетовец. Во возилото било пронајдено едно починато лице со прострелни рани од огнено оружје.

Од Клиничката болница во Тетово било пријавено дека се примени три лица со повреди од огнено оружје, меѓу кои и малолетно девојче, кое е задржано на опсервација. Другите двајца, 34-годишен и едно лице со иницијали Р.Т. се пренесени како итни случаи во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје. Во престрелката бил повреден и 60-годишен пешак, случаен минувач, кој исто така е пренесен во Скопје.

На местото на настанот е формиран тим предводен од дежурен јавен обвинител од ОЈО – Тетово, а увидната екипа на СВР Тетово сè уште работи на терен. Од МВР информираат дека се преземаат интензивни мерки за целосно расчистување на случајот.

Поврзани вести

Здравје  | 10.08.2025
Државниот санитерен и здравствен инспекторат ќе проверува како починала 30-годишната пациентка во тетовската болница
Хроника  | 10.08.2025
Почина млада девојка во болница во Тетово
Скопје  | 10.08.2025
Изминатата ноќ зајакната полициска контрола во главниот град