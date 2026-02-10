 Skip to main content
10.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 февруари 2026
Имал „лсд“: Приведен Германец кој сакал да влезе во Македонија

Хроника

10.02.2026

На 09.02.2026 во 19:10 часот на Граничен премин Табановце, на влез во државата, полициски службеници го лишиja од слобода М.Ј.Б.(35) од Германија.

При извршен преглед на патничко возило „фолксваген транспортер“ со германски национални ознаки, кое го управувал, биле пронајдени и одземени кристална материја и кеса со натпис „лсд“.

Поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело по член 215 од Кривичниот законик, тој е предаден на полициски службеници од СВР Куманово.

По целосно документирање на случајот, ќе следува соодветна пријава.

