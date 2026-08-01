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01.08.2026
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Сабота, 1 август 2026
Неделник

Драма ноќва во Тетово: Ѝ го зел тримесечното бебе на сопругата откако ѝ упаднал во станот

Хроника

01.08.2026

Ноќва во 01:30 часот, полициски службеници од СВР Тетово во Тетово го лишија од слобода Е.У. (22), кој бил пријавен од неговата 25-годишна сопруга од Тетово.

Таа, во присуство на социјален работник, пријавила дека нејзиниот сопруг Е.У., со кого не живеат заедно, околу 21:00 часот дошол во нејзиниот стан, упатувал навреди и без нејзина согласност го зел нивното тримесечно бебе. Тој е задржан во полициска станица и по документирање на случајот, против него ќе следува соодветен поднесок, соопшти МВР.

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