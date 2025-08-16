 Skip to main content
16.08.2025
Активни пожарите во „Јасен“ и помеѓу селата Рогачево и Јажинце

Хроника

16.08.2025

фото: ДЗС

Вкупно пет пожари на отворен простор се регистрирани до 12 часот денеска, од кои активни се два, а изгаснати се три пожари, информира Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Активни се пожарот во повеќенаменското подрачје „Јасен“, Општина Македонски Брод, каде е зафатена мешана шума и пожарот помеѓу селата Рогачево и Јажинце, Општина Јегуновце, каде горат пасишта и мешана шума.

Изгаснати се пожарите покрај патот Тетово – Гостивар каде гореше ѓубриште, во село Врановци, Општина Врапчиште каде гореа ниска вегетација и ливади и во село Матејче, Општина Липково каде беше опожарена ниска вегетација и стрниште.

