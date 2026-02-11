 Skip to main content
11.02.2026
Среда, 11 февруари 2026
25-годишник е тешко повреден, двете возила целосно изгореле во страотната сообраќајка на обиколница на влез во Скопје

Хроника

11.02.2026

МВР со детали за тешка сообраќајна незгода што се случи доцна синоќа кога се судрија автомобил и камион. Инцидентот се случил на влезот во Скопје, на потегот кај Хиподром.

На 10.02.2026 во 23:00 часот во СВР Скопје било пријавено дека на автопатот Скопје-Куманово, пред клучката за обиколница на Град Скопје, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „бмв“ со скопски регистарски ознаки, управувано од А.В.(25) од с.Бујковци, скопско и товарно возило „мерцедес“ со полуприколка со неготински регистарски ознаки, управувано од Љ.Д.(56) с.Брест, штипско, при што двете возила се запалиле и целосно изгореле. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило „бмв“, констатирани во Комплекс клиники „Мајка Тереза“ Скопје, информираа од МВР.

Извршен бил увид од увидна екипа на СВР Скопје.

