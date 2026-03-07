Сончевото и релативно топло време го поттикнува пролетното будење на овошките

Сончевото и релативно топло време во изминатите денови го поттикна пролетното будење на овошките, со појава на цветови. Оваа фаза е особено изразена кај коскестите видови, кои вообичаено први се будат и тоа најмногу кај оние во јужните краишта и Повардарието, велат агрометеоролозите од УХМР.

Според нив, ова е период кога може да се засее пролетна сорта на јачменот, а тополото време е погодно и за останатите, вообичаени активности во поле.

Кајсијата во Свети Николе на некои места веќе се наоѓа во фаза на општо цветање. Таа е топлољубиво растение, рано цути, често може да страда од пролетни мразеви и затоа треба да се сади на погодни локации на издигнати положби со добра воздушна дренажа, со цел штетите од мраз да бидат помали. Кај некои од поледелските култури како што е пролетна сорта на јачменот, ова е период кога може да се засее, рано напролет, во почетокот на март. Тој ‘рти на 1 до 3°C. Отпорноста на ниски температури зависи од сортата. Слабозакалените растенија можат да измрзнат и на -10 до -12°C“, објаснуваат агрометеоролозите.

За време на викендот и до средината на следната недела, под влијание на поле на висок воздушен притисок следува период на стабилно и суво време.