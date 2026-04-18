Скопскиот и охридскиот аеродром меѓу лидерите во регионот – Раст на патници и нови авиолинии

Меѓународен аеродром Скопје и Аеродром Св. Апостол Павле Охрид остануваат меѓу водечките аеродроми во регионот, со значителен раст на патници и проширување на мрежата на авиолинии, покажуваат најновите податоци пренесени од специјализираниот портал EX-YU Aviation News.

Според анализите, скопскиот аеродром бележи раст од 32 проценти во однос на истиот период минатата година. Иако од планираните над 390 илјади нови седишта има намалување од околу 6 илјади поради влијанието на конфликтите на Блискиот Исток, аеродромот и понатаму е високо позициониран во регионални рамки.

Во првите месеци од годинава, домашните аеродроми бележат раст од околу 30 проценти по број на патници и околу 20 проценти по број на операции, што, според надлежните, е резултат на владините политики за развој на авиосообраќајот.

Од почетокот на годината воведени се нови авиолинии од Скопје кон Неапол и Будимпешта, како и од Охрид кон Милано и Братислава. Дополнително, во јули се очекува старт на летови од Охрид кон Катовице и Вроцлав, како и од Скопје кон Палермо и Алгеро.

Со тоа, за речиси две години се воспоставени вкупно 24 нови авиолинии кон европски дестинации, што претставува рекорд во проширување на авиомрежата.

Развојот на авиосообраќајот останува меѓу приоритетите на Министерството за транспорт, при што во тек е проект за реконструкција, надградба и проширување на охридскиот аеродром, со цел зголемување на капацитетите за патници и операции.

Вицепремиерот Александар Николоски изјави дека оваа година се очекува бројот на патници да надмине 3,5 милиони, а во наредната да достигне и до 4 милиони, како резултат на моделот за привлекување нови авиолинии.

Во однос на снабдувањето со гориво, надлежните уверуваат дека состојбата е стабилна и дека авиосообраќајот се одвива непречено, со континуирана координација меѓу институциите.